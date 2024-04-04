شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخطط للهروب من كمين الداخلية فى الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقي البنك الأهلي نظيره الداخلية، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.



ورفض مسئولو البنك الأهلي رحيل طارق مصطفي المدير الفني للفريق الي الدوري المغربي، بعد تلقيه عروضا شفهية من بعض الأندية لعودته الي الدوري المغربي أبرزها الوداد البيضاوي، في ظل المشروع الذي يتبناه المدير الفني ببناء جيل قوي بنافس علي البطولات الموسم المقبل، في ظل اتباع المدير الفني سياسة النزول بأعمار اللاعبين والتعاقد مع لاعبين مميزين، بخلاف قدرته علي الارتفاع بمستوي اللاعبين والفريق من مباراة الي أخرى وهو ما بدأ ينعكس علي نتائج الفريق .



وكان طارق مصطفي تولي تدريب البنك الأهلي عقب اقالة اليوناني بابا فاسيليو ونجح في انتشاله من منطقة الهبوط الي المنطقة الدافئة في جدول الدوري كما نجح في الفوز علي الأهلي في اخر مباريات الفريق بنتيجة 4/3 .



واستعد الداخلية لمواجهة اليوم بلقاء ودي مع طلائع الجيش، اختبر فيه الجهاز الفني جاهزية اللاعبين بعد فترة توقف تجاوزت الأسبوعين، حيث يسعى لتصحيح المسار والابتعاد عن مناطق الخطر بجدول الترتيب.