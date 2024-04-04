شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. منتخب مصر يحصد البطولة العربية بمقصية حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

حصد منتخب مصر بقيادة مدربه التاريخى محمود الجوهرى لقب البطولة العربية التى احتضنتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكاس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة عام 92.

تسلم حسام حسن كرة مرفوعة من أيمن منصور قابلها العميد مباشرة من الوضع طائراً فى الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة، وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا.