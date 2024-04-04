مانشستر يونايتد في مهمة "انتحارية" أمام تشيلسي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن "ملحمة" كروية دسمها يترقبها الجمهور حول العالم، حين يصطدم فريق مانشستر يونايتد مع غريمه فريق تشيلسي في قمة الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 40 نقطة، بينما على الجانب الآخر، يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

تصريحات إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر

وقال إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المواجهة ستكون متكافئة بين الفريقين، تشيلسي لديه لاعبين جيدين للغاية وبإمكانهم لعب كرة قدم رائعة وهزيمة أي فريق".

وأوضح: "نحن نعاني من نقص كبير في خط الدفاع لكن علينا التعامل مع ذلك، ‏نأمل أن تنتهي معاناتنا مع الإصابات، جميع الأندية تعاني من الإصابات بسبب حدة المواجهات وزيادة عدد المباريات الدولية".