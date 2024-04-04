بعد انتهاء الأجندة الدولية .. تراجع مركز منتخب مصر في التصنيف الدولي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تصنيف المنتخبات عن شهر أبريل الحالي، بعد انتهاء الأجندة الدولية الماضية

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي التصنيف الذي شهد تراجع منتخب مصر مركزا، بينما تقدم منتخب قطر ثلاثة مراكز مرة واحدة.

تصنيف المنتخبات الأفريقية:

وتصدر منتخب المغرب تصنيف المنتخبات الأفريقية، رغم تراجع مركزًا أيضًا، وجاء في الترتيب الـ13، بينما منتخب السنغال في المركز الثاني قاريًا والـ 17 دوليًا.

وجاء منتخب نيجيريا الذي تراجع مركزين ليصبح 30 دوليًا والثالث أفريقيًا، واحتل منتخب مصر المركز الرابع قاريا والـ37 عالميًا وخلفه منتخب كوت ديفوار بعدما ارتقى مركزًا ليصبح الـ38.

تقدم تاريخي لقطر:

وشهد التصنيف، تقدم منتخب القطري ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الـ34 عالميًا والخامس على مستوى القارة، ويتصدر أيضا ترتيب المنتخبات العربية على المستوى الآسيوي، ويأتي من خلفه المنتخب السعودي والعراقي ثم الإمارات والأردن.

ترتيب أول 10 منتخبات:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- بلجيكا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا