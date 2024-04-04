هل يخوض مواجهة الأهلي في السعودية؟ اجتماع طارئ بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مساء اليوم الخميس، لبحث العديد من الملفات.

وعلم موقع الخليج 365، أن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، سوف يتم خلال حسم موقفه النهائي من خوض مباراتي بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام الأهلي في المملكة العربية السعودية بناء بعد طلب رابطة الأندية المحترفة.

وأوضح المصدر، أن هناك آراء عديدة في المجلس، وفي مقدمتها البحث عن مصالح النادي ومعرفة مدى الاستفادة من هذا الأمر ماليا، وسوف يتم اتخاذ القرار بالإجماع.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، أبدى الموافقة بشكل مبدئي على خوض مباراتي القمة في المملكة العربية السعودية، ولكن مع حفظ حقوق النادي ومراعاة توقيتات الارتباطات الخاصة به.

وكان الزمالك التقى النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة الرياض على ملعب الأول بارك، شهر مارس الماضي في نهائي بطولة كأس مصر، وخسر الأبيض (2\0).

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