شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد طارق السيد اليوم الخميس بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد طارق السيد نجم الزمالك الأسبق، اليوم الخميس، موعدًا لاستقبال عزاء والده، الذى وافته المنية مساء السبت الماضى، وشيعت جنازته من مسقط رأسه بمركز بنى مزار فى محافظة المنيا.

ومن المقرر أن يستقبل طارق السيد عزاء والده عقب صلاة عشاء الخميس ، بمسجد الحمدية الشاذلية.



كان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسن لبيب قد حرصوا على تقديم واجب العزاء، ونعى والد طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "ينعي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الكابتن طارق السيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".