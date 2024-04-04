شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الأهلي لمباراة الحسم أمام سيمبا بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الحسم أمام سيمبا التنزاني غداً في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة ، ويُمني أنصار المارد الأحمر النفس بحسم تذكرة التأهل مُبكراً من أجل استكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية التي حصدها المارد الأحمر العام الماضي.

نستطلع في التقرير التالي ، كيفية استعدادات الأهلي لمباراة العودة أمام سيمبا وإلى التفاصيل:

س كيف استعد الأهلي لمباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال؟

ج: بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف في مباراة الذهاب الجمعة الماضية ، عادت البعثة من تنزانيا صباح السبت الماضي وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة قبل أن يستأنف تدريباته مساء الأثنين الماضي وخاض تدريبات يومية سيختتمها في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس على ملعب التتش.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وسيمبا؟

ج: يلتقي الأهلي مع سيمبا في العاشرة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: ماذا يحتاج الأهلي للتأهل؟

ج: يمتلك الأحمر ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.

س: ماذا ينتظر الأهلي حال التأهل على حساب سيمبا؟

ج: سيلعب في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

س: ماذا عن الحضور الجماهيري في مباراة الغد؟

ج:حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع المباراة بإستاد القاهرة .