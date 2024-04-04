جواو فيليكس: أتمنى تراجع تشافي عن قراره والاستمرار مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق برشلونة الإسباني أن العملاق الكتالوني هو النادي الأكبر في إسبانيا، وأن شعبيته تتخطى شعبية منافسة الأول ريال مدريد.

وأضاف نجم برشلونة: " دائماً ما كنت أحلم باللعب في الكامب نو وأتمنى البقاء مع برشلونة خلال الفترة المقبلة ولكن القرار النهائي ليس بيدي ".

وتابع: " آمل أن يعود تشافي هيرنانديز عن قراره ويبقى مدرباً للفريق، لأنه يقوم بعمله على أكمل وجه والجميع يحبونه في النادي ".

باريس سان جيرمان يداعب ثنائي برشلونة

يخطط باريس سان جيرمان لاستغلال الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة بضم اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الأسبانية، فإن ممثلي باريس سان جيرمان استفسروا من مسؤولي برشلونة عن إمكانية ضم المدافعين جوليس كوندي وهيكتور فورت.