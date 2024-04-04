أوناحي يقترب من الدوري السعودي

أبدت أندية الدوري السعودي للمحترفين، رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة «L’EQUIPE» الفرنسية، أن ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، دخل في محادثات مع أوناحي، وامتدح الدوري السعودي خلالها.

ويفضل وكلاء أعمال لوكاكو، انتقاله إلى الدوري الإنجليزي، وذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال السعودي سبق وأن أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

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وبات نادي مارسيليا على استعداد لبيع متوسط الميدان المغربي، خلال فترة انتقالات الصيف المقبل، في حال تلقى يلبي طموحاته.

وكان أوناحي قد انضم إلى صفوف مارسيليا في يناير 2023، مقابل 10 ملايين يورو، قادمًا من أنجيه الفرنسي، بعد ظهوره المميز في بطولة كأس العالم 2022.

ولعب أوناحي 18 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الجاري، منهم 13 أساسيًا، وأحرز خلالهم هدفين.