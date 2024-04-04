شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يجري فحوصات قلب للاعبيه بعد أزمة أحمد رفعت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نادي مودرن فيوتشر إختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين في حدث يحدث لأول مرة في الرياضة المصرية، ضمن خطة النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين والإطمئنان عليهم أولًا بأول.

وقال دكتور أحمد اشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب: تجربة جديدة تتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة بحيث يتم منع اللاعب من أداء المباراة اذ تبين لنا أنه يعاني من أي مشكلة.

وأفصح: التجربة عبارة عن جهاز يسمى "Impulse" وهو "جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الانعاش القلب الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم ، مشيراً بأن الجهاز يعطي تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، وأن هذا الجهاز يعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي.

وأشار أن تلك التجربة جديدة من نوعها وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات جديدة في تلك الملف.

وأتم كلماته موجهًا الشكر لمجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وجميع أفراد الجهاز الطبي بالنادي على حسن التعاون لتطبيق تلك التجربة مع النادي.