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ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف نونيز في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الشوط الأول متقدمًا على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من الممتاز لكرة القدم.

سجل داروين نونيز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن أرسنال المتصدر، وفي حال فوز الريدز الليلة سيستعيد صدارة البريمييرليج بفارق نقطتين عن آرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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