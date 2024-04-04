ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف نونيز في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل داروين نونيز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن أرسنال المتصدر، وفي حال فوز الريدز الليلة سيستعيد صدارة البريمييرليج بفارق نقطتين عن آرسنال.