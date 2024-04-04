اخبار الرياضه

صلاح يقود هجوم ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد، في الجولة 31 من الممتاز.

وشهد تشكيل وجود المحترف المصري محمد صلاح أساسيا، وعودة إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى، كويمان كيليهير

خط الدفاع، جو جوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي

خط الوسط، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم، لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح، كودي جاكبو

اقرأ أيضاً:

لاعب سيمبا: جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا.. ونسعى لتقديم أداء قوي

مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. ونعلم صعوبة المباراة

تقارير: فينيسيوس قد يرحل عن لهذا السبب

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا