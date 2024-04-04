صلاح يقود هجوم ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول وجود المحترف المصري محمد صلاح أساسيا، وعودة إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى، كويمان كيليهير

خط الدفاع، جو جوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي

خط الوسط، أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم، لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح، كودي جاكبو

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