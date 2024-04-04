"لمنع التعصب".. الإسماعيلي ينوي استضافة مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، علاقته الجيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه هناك خطط لاستضافة مجلس إدارة الأخير.

وقال نصر في تصريحات إذاعية: "علاقتى جيده بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و هناك خطط لاستضافة مجلس إدارة الأخير من أجل تعميق العلاقات الثنائية ومنع علامات التعصب بين جماهير الناديين".

وأضاف: "حسني عبد ربه يعد أحد رموز النادي الإسماعيلي ولا توجد أي أزمة معه وهناك ترحيب كبير بعودته للعمل داخل النادي والاستفادة من خبراته وتقديم يد العون من جديد".

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