اخبار الرياضه

"لمنع التعصب".. الإسماعيلي ينوي استضافة مجلس إدارة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، علاقته الجيدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه هناك خطط لاستضافة مجلس إدارة الأخير.

وقال نصر في تصريحات إذاعية: "علاقتى جيده بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و هناك خطط لاستضافة مجلس إدارة الأخير من أجل تعميق العلاقات الثنائية ومنع علامات التعصب بين جماهير الناديين".

وأضاف: "حسني عبد ربه يعد أحد رموز النادي الإسماعيلي ولا توجد أي أزمة معه وهناك ترحيب كبير بعودته للعمل داخل النادي والاستفادة من خبراته وتقديم يد العون من جديد".

اقرأ أيضاً:

لاعب سيمبا: جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا.. ونسعى لتقديم أداء قوي

مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. ونعلم صعوبة المباراة

تقارير: فينيسيوس قد يرحل عن لهذا السبب

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا