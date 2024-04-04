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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 - 4 - 2024 العديد من الاخبار الرياضية منها، كولر يطمأن على تأهيل محمد الشناوي فى جلسة خاصة بالأهلى.

كولر يطمأن على تأهيل محمد الشناوي فى جلسة خاصة بالأهلى

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة تطورات البرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً.

الأهلى يطالب كولر بتحديد مصير هذا اللاعب من تدعيم الدفاع

طلب مسئولو النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني البت في مصير بعض اللاعبين المُعارين لتحديد موقفهم.

كولر: نواجه سيمبا غداً بثقة بعد الفوز فى الذهاب لكن نرفض التعالى

أكد مارسيل كولر ، المدير الفني لفريق الأهلي على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تذكرتي تعلن فتح البوابات لمباراة الأهلي و سيمبا فى الرابعة عصرًا

أعلنت شركة تذكرتي ، الرابعة عصراً موعدًا لفتح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير لمباراة الأهلي و سيمبا التنزاني المقرر لها العاشرة مساء غدًا الجمعة بإستاد القاهرة الدولي ، في إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



منتخب مصر يحتل المركز الـ37 فى تصنيف فيفا الشهرى

تراجع منتخب مصر فى تصنيف شهر أبريل الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما جاء منتخب مصر فى المركز الـ37 عالمياً ليتراجع عن شهر فبراير.

جوميز يستقر على بديل أوباما أمام فيوتشر فى موقعة الإياب بالكونفدرالية

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل يوسف أوباما لاعب الفريق الذى تأكد غيابه عن مباراة إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يفاوض المغربى يحيى عطية الله بديلا لــ معلول

كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يواصل بحثه عن بديل التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، ويضع اهتمامه على التعاقد مع أحد لاعبى المنتخب المغربى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميكالى يفاضل بين أوروبا وأمريكا الجنوبية لاختيار وديتى المنتخب الأولمبى فى يونيو

يفاضل البرازيلى ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بين عدة عروض من أمريكا الجنوبية وأوروبا لاختيار وديتى المنتخب فى يونيو المقبل.

الزمالك يدرس إنهاء قضية باتشيكو على طريقة حل أزمة القيد

يدرس مسئولو نادى الزمالك، البحث عن وسطاء لإنهاء أزمة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء من أجل الوصول إلى اتفاق مرضى معه يقضى بجدول مبلغه المالى أوتخفيضه لإسدال الستار على هذا الملف نهائياً.