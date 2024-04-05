شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد يتقدم على المصرى بهدف باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاتحاد السكندري على نظيره المصرى البورسعيدي بهدف دن رد، أحرزه باهر المحمدي بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول، من مباراة الفريقين بالجولة السابعة عشر من بطولة الدورى ببرج العرب.

خاض المصري المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الظهر: عمرو سعداوي، باهر المحمدي، عمرو موسى، وكريم العراقي.

خط الوسط: معتز زدام ومحمود حماده، غيلاس قناوي، ميدو جابر، فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: صلاح محسن.



تقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

ووصل الاتحاد السكندرى للمركز الرابع بعد تعادله الأخير مع مودرن فيوتشر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.