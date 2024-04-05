شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر مدير إداري المنتخب على التوجه للمستشفى المتواجد بها أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه، ومتابعة حالته الصحية.

وتعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه وتم نقل رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، في ظل معاناته من إصابة خطير، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.

وكان أحمد رفعت غادر العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.