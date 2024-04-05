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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 4 - 4 - 2024، أهمها إلغاء مران الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية بسبب وفاة مدرب الجيم.

إلغاء مران الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية بسبب وفاة مدرب الجيم

ألغى مران لاعبى فريق الزمالك اليوم الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.

رابطة الأندية تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ16

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

الأهلى يطالب كولر بتحديد مصير هذا اللاعب من تدعيم الدفاع

طلب مسئولو النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني البت في مصير بعض اللاعبين المُعارين لتحديد موقفهم.



منتخب مصر يحتل المركز الـ37 فى تصنيف فيفا الشهرى

تراجع منتخب مصر فى تصنيف شهر أبريل الصادر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما جاء منتخب مصر فى المركز الـ37 عالمياً ليتراجع عن شهر فبراير.

جوميز يستقر على بديل أوباما أمام فيوتشر فى موقعة الإياب بالكونفدرالية

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بديل يوسف أوباما لاعب الفريق الذى تأكد غيابه عن مباراة إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلى يفاوض المغربى يحيى عطية الله بديلا لــ معلول

كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يواصل بحثه عن بديل التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق، ويضع اهتمامه على التعاقد مع أحد لاعبى المنتخب المغربى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يدرس إنهاء قضية باتشيكو على طريقة حل أزمة القيد

يدرس مسئولو نادى الزمالك، البحث عن وسطاء لإنهاء أزمة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء من أجل الوصول إلى اتفاق مرضى معه يقضى بجدول مبلغه المالى أوتخفيضه لإسدال الستار على هذا الملف نهائياً.