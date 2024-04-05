شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم سموحة ويتوج ببرونزية دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره سموحة بنتيجة3/1، فى ثانى جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد ميدالية المركز الثالث.

ونجح سبورتنج فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أول أمس، على نفس الصالة، بينما يلتقى بعد قليل الأهلى مع الزمالك لتحديد البطل، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، ومثلهما الأهلى والزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت الماضيين، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.