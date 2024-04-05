الامارات | حداد 3 أيام في "الأبيض".. أزمة قلبية تودي بحياة المعد البدني لفريق الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك عن وفاة المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم محمد مدحت إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونشر "الأبيض" بياناً رسمياً على حسابه في منصة "إكس" قال خلاله إنه أعلن الحداد لمدة 3 أيام بعدما فارق محمد مدحت الحياة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الراحل تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.