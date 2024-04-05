شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: علام أخطأ فى التصريح عن إيجابية عينة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فضل، لاعب الأهلى السابق، أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أخطأ فى التصريح عن إيجابية عينة رمضان صبحى لاعب بيراميدز.

وقال فضل فى تصريحات لبرنامج الهدف الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن الموقف صعب ولكن عندما يكون التصريح غير مسئول من حق الناس أن تعبر عن غضبها، لأن هناك كود يمنع ذكر الاسم.

وأضاف فضل أن رمضان صبحى حصل على وعد من الأهلى قبل الرحيل عن الفريق أن يكون أحد كباتن الفريق، ولكن حزنت على انتقاله لبيراميدز.

وتطرق نجم الأهلى السابق إلى إمام عاشور، قائلا: "حصلت على توقيع إمام عاشور وقت تواجدى فى لجنة التعاقدات بالأهلى، إلا أن الموضوع لم يتم".