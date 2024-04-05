أزمة منتصف الليل.. تركي آل الشيخ يطلب إزالة صورته من الزمالك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أثار ما تردد عن رفض الزمالك خوض لقاء القمة ضد الأهلي ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز في السعودية، حفيظة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية.

ووفقاً لمصادر مصرية، فإن القصة بدأت بتأكيد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على أن الفريق الأول سيتواجد في استاد القاهرة خلال المواجهة المنتظرة، وذلك بعد فترة من التكهن حول مصيرها، مما يعني رفض الزمالك السفر للسعودية لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان الأهلي قد أبدى في بيان رسمي موافقة مبدئية على العرض المقدم من رابطة الأندية والجهات السعودية شريطة تنسيق الموعد والتحدث بشكل موسع في التفاصيل.

لم ينتظر تركي آل شيخ طويلا ليعقب على متحدث الزمالك، بكلمات يوضح من خلالها موافقة إدارة النادي المصري، على الفكرة، وفقاً لما أورده موقع "المصري اليوم".

الفيفا يمنع

وأشار إلى أن قانون الفيفا يمنع إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج حدودها منعت استمرار المحادثات مع الشركة المتحدة، وأعقب ذلك مداخلة من جانب المستشار تركي آل شيخ مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون تايم سبورت للحديث حول نفس الموضوع.

وقال: "تحدثت مع هاني أبوريدة واستفسرت منه على قانونية الأمر، وأبلغني أن لابد من موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه يرفض إقامة مباريات الدوري خارج البلد الذي تنتمي له الأندية".

وواصل تصريحاته:"تواصلت مع أحد مسئولي فيفا وأبلغني أنه من الصعب أن تستضيف السعودية مباراة محلية إلا لوجود ظروف قهرية خاصة ببلد الناديين المتنافسين".

الزمالك وافق أم رفض؟

وأضاف آل الشيخ: "الزمالك وافق قبل الأهلي على خوض قمتي الدور الأول والثاني للدوري المصري في الرياض، واتفق على الحصول على مبلغ مالي قيمته مليوني دولار مع الشركة المنظمة".

واختتم: "هل صورتي لازالت موجودة داخل الزمالك؟ أتمنى لو موجودة أن يتم إزالتها الآن"، وأشار إلى أن فكرة تنظيم بطولة السوبر المصري السعودي ما زالت مطروحة وقائمة وقريبة من التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ووصف ترك آل شيخ تصريحات المتحدث باسم الزمالك بالمضروبة وطلب من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ضرورة محاسبته.