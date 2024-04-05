الامارات | نجم "أسود الأطلس" يدخل في مفاوضات مع الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسي أن الدولي المغربي عز الدين أوناحي دخل في مفاوضات مبدئية مع نادي الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة إن أوناحي، لاعب وسط فريق مارسيليا، يدرس بجدية عرضاً من إحدى أندية دوري روشن السعودي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أن ياسين بونو، حارس الهلال، امتدح المشروع السعودي لمواطنه أوناحي، في الوقت ذاته الذي يفضل وكلاء أعماله انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال خاضت محادثات مع اللاعب الصيف الماضي، إلا أنها لم تستمر طويلًا بين الطرفين.

ويستعد مارسيليا للتخلي عن خدمات متوسط الميدان المغربي بالنافذة الصيفية المقبلة، في حال التوصل إلى اتفاق مع نادٍ يلبي متطلبات بيع بطاقته.

وتعاقد مارسيليا مع أوناحي يناير 2023، بمبلغ يصل إلى 10 ملايين يورو، قادماً من أنجيه الفرنسي، بعد مشاركته في كأس العالم 2022 التي حصل فيها مع "أسود أطلس" على المركز الرابع.

ولعب أوناحي 18 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الجاري، منها 13 بشكل أساسي، ونجح في تسجيل هدفين.