الامارات | دروغبا يطلب من فينيسيوس شيئاً واحداً لمواجهة العنصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المهاجم الإيفواري الأسطوري، واللاعب السابق في تشيلسي ديدييه دروغبا، إن الطريقة التي يملكها البرازيلي فينيسيوس جينيور للدفاع عن نفسه في هذا الوقت من الهجمات العنصرية هو أن يكون "بين الأفضل في العالم"، مطالباً بضرورة تدخل الحكومات في مكافحة العنصرية.

وأدلى دروغبا، الذي اعتزل في عام 2018 عن عمر 40 عاماً ويتولى حالياً منصب نائب رئيس منظمة "السلام والرياضة" غير الحكومية، اليوم الخميس قبل المشاركة في فاعلية في مقر اليونسكو حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرياضيون من النخبة لدفع السلام.

وأوضح اللاعب السابق في مارسيليا وغلطة سراي: "ينبغي على فينيسيوس التحلي بالشجاعة ومواصلة تقديم أفضل أداء لأن الطريقة الوحيدة للدفاع عن نفسه في الوقت الراهن هي أن يكون بين الأفضل في العالم".

وكان دروغبا قد أعرب في أكتوبر الماضي خلال مراسم تسليم الكرة الذهبية في عام 2023 عن امتنانه شخصياً لمهاجم ريال مدريد لمكافحته ضد العنصرية.

وأوضح معاجم "الفيلة" سابقاً، الذي تعرض كلاعب لمشاهد عنصرية، مثل الذي حدث له في تركيا، أنه من "الصعب" البقاء في وضع فينيسيوس، الذي انهمر في البكاء في مؤتمر صحفي مؤخراً قبل مباراة إسبانيا والبرازيل بسبب الاهانات العنصرية التي يتعرض لها.

وأضاف: "ما يشهده فينيسيوس اليوم يعد أيضاً نتيجة للعولمة التي نعيش فيها والشبكات الاجتماعية والأشخاص الذين يختبأون في هواتفهم الجوالة لقول أمور مثيرة للاستياء للتحريض على الكراهية. للأسف، الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات قوية في هذا الصدد".

وطالب اللاعب السابق، الفائز بدوري الأبطال في عام 2012 مع تشيلسي، "جميع الهيئات" المعنية بكرة القدم بالحسم، وطالب بالتزام الحكومات بالتعامل مع هذه القضية.