شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبقى على محمد عواد فى حراسة المرمى أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى القلعة البيضاء فى مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجدد جوميز الثقة فى محمد عواد لحماية عرين القلعة البيضاء فى مباراة فيوتشر رغم الخطأ، الذى وقع فيه الحارس الدولى فى مباراة الذهاب وتسبب فى استقبال شباك القلعة البيضاء لهدف، حتى لا يؤثر على الحالة النفسية والمعنوية للاعب.

ويعقد جوميز جلسات مستمرة مع محمد عواد، طالبه فيها بالتركيز الدائم من أجل الحفاظ على نظافة شباكه فى مباراة العودة، حتى يخرج الفريق من عنق الزجاجة ويعبر إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق حلم الجماهير فى المضى قدماً لتحقيق اللقب.

يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعدما حقق الفارس الابيض فوزاً بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب على ستاد السلام الاحد الماضى ليضع قدماً فى نصف النهائى.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.