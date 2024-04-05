تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام التعاون.. بنزيما وحمدالله في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي اتحاد جدة مع نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمر اتحاد جدة بموسم سيئ هذا الموسم بعد تراجع مستواه وأداءه في الدوري وأقصاءه من دوري أبطال آسيا ويسعى للخروج بأفضل شكل ممكن من نتائج فيما تبقى من الموسم.

وتلقى اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي الخسارة أمام جاره الأهلي في مباراته الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي بعد خسارته بهدف نظيف.

يتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 14 لقاء، وتعادل 4، وخسر 8 مواجهات، وسجل 51 وتلقت شباكه 35، بينما يأتي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

تنطلق مباراة اتحاد جدة والتعاون في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام التعاون:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

في خط الدفاع: أحمد حجازي ــ فواز الصقور ــ لويز فيليبي ــ حسن كادش

في خط الوسط: نجولو كانتي ــ فيصل الغامدي ــ أحمد الغامدي

خط الهجوم: كريم بنزيما ــ عبدالرزاق حمدالله ــ فيلبي جوتا