موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، ليضع خطوة للمارد الأحمر نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا ، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

ووجه كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:

تبدأ مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.