شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعرض تصور الدورى الجديد على المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رابطة الأندية خلال الفترة المقبلة، على حسام وإبراهيم حسن، التصور الذى أعدته الرابطة لشكل الدورى فى الموسم المقبل، فى إطار السعى لحل أزمة المواسم المتلاحمة فى الدورى والتى تعدد انتظام المسابقة فى كل موسم.

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على المسابقات، أنه سبق وتمت مناقشة جميع الأندية فى تغيير نظام الدورى لمدة موسم واحد، وجميع الفرق رفضت ذلك، ولكن هناك أزمة فى الموسم المقبل خصوصا مع ضغط البطولات وعدم معرفة مواعيد بطولة أمم أفريقيا 2025، وسيكون من المستحيل بعدها العودة لخوض منافسات الدورى المصرى، خصوصا أن هناك فترة توقف قبل البطولة يكون اسبوعين للاستعداد.

وسبق وعرضت فكرة تغيير نظام الدورى منذ 3 سنوات وكل الفرق رفضت وأصرت على النظام المعتاد، لكن فى النهاية ننفذ القرارات وفقًا لرابطة الأندية، ولكن يتم تقديم كل شيء يخص البطولات منها المفاجآت والاحتمالات.

ووفقا للنظام الجديد سيخوض كل نادٍ 17 مباراة، والمرحلة الثانية سيكون فيها بعض الترتيبات، قد يتم ضم 10 أندية للمنافسة على المقدمة، و8 أندية على الهبوط، وكل فريق سيذهب للمرحلة الأخيرة بعدد النقاط التى قام بتجميعها فى المرحلة الأولى.

وبالتالى فإن الفرق ستخوض 26 مباراة فى الموسم كحد أقصى، وطالما أحمد دياب أعلن عن ذلك، فأن الرابطة اتخذت القرار، وتم تطبيق الفكرة مسبقا فى دوريات الشباب والناشئين، ثم طبق الموسم الحالى فى دورى المحترفين.