تركي آل الشيخ: "حصلنا على موافقة الزمالك قبل الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، تفاصيل مفاوضات نقل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، ليقاما في المملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "توضيح ما حدث دور جهات أخرى، ولم نتحدث أو نعلن أي شيء سواء أنا أو موسم الرياض، ونهائي كأس مصر نجح نجاحا باهرا وجميعنا رأينا هذا، فبالتالي المسألة لا تعتبر مادية فقط، بل تقارب بين الشعوب".

وأضاف: "الأشقاء المصريين قدرتهم الشرائية عالية وموجودين بعدد كبير وهذا كان واضحا، واجتمعت بجميع الأطراف المعنية وأبلغتهم أن لدينا فراغا في الرياض وجدة في أوقات معينة، واقترحت عليهم أن نستغلها في مباريات الدوري بين الأهلي والزمالك، وقدمنا عرضنا ووضعنا المبلغ".

وواصل: "لا يصح أن نحاول تقريب العلاقات وصنع شيئا مميزا، ويأتي بعد هذا من يصرح بتصريحات غير حقيقية تؤجج الأمور، إذ أن الأطراف عادت لنا قبل أسبوع تقريبا واتفقنا على تحديد 15 أبريل للمباراة الأولى، و25 أو 26 يونيو للمباراة الثانية".

وتابع: "اتفقنا على إقامة كل مباراة في ملعب مختلف، لتخصيص حصة معينة من تذاكر اللقاء للفريق صاحب المباراة، بعد هذا وصلتني موافقة الأهلي، وحصلنا على موافقة الزمالك قبل الأهلي، ولم يتم الحديث عن حكام أو أي شيء كذلك".

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