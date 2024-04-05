شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبى و عشاق دورى Nile متابعة ختام منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم الجمعة بإقامة مباراة تجمع بيراميدز مع طلائع الجيش في العاشرة مساءاعلى ستاد الدفاع الجوي.

تصدر فريق الاتحاد السكندرى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile" عقب إقامة الخميس الموافق 4_4_2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ17 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق المصرى البورسعيدى فريق الاتحاد السكندرى، بينما التقى البنك الأهلى مع الداخلية وواجه إنبى مع نظيره فاركو.

وشهدت مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري صدمة كبيرة لجماهير القطبين ، الأهلي والزمالك، بعدما خسر الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام البنك الأهلي لتكون أول هزيمة تلحق بالنادي الأهلي في دوري الموسم الجاري، كما خسر الزمالك أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقى له 8 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

في قاع مسابقة الجدول، تصارع 3 فرق للهروب من منطقة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يتذيل فريق الداخلية الجدول برصيد 10 نقاط، وفي المركز الـ 17 يأتي المقاولون العرب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.

وجاء جدول الترتيب كالتالى :



جدول ترتيب الدورى الممتاز



