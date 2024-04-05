شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2008 يواجه الزمالك فى بطولة الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2008 فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، خارج ملعبه مع الزمالك، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي 2008» المباراة وفي رصيده 78 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل الفريق 91 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.