غيابات بايرن أمام هايدنهايم بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - قال توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إن حارس المرمى مانويل نوير سيواصل الغياب عن الفريق في لقائه ضد مضيفه هايدنهايم ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بالإضافة إلى 4 لاعبين آخرين.

وتعرض نوير صاحب 38 عاما لإصابة في العضلة الضامة منذ أكثر من أسبوعين أثناء وجوده مع المنتخب الألماني.

وغاب نوير عن مباراتي فوز منتخب ألمانيا وديا على فرنسا وهولندا، كما لم يشارك في خسارة بايرن صفر / 2 أمام ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، والتي قللت كثيرا من حظوظ الفريق البافاري في الاحتفاظ بلقب بوندسليجا للنسخة الـ12 على التوالي.

وبقي بايرن في المركز الثاني بترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة كاملة خلف باير ليفركوزن، الذي يحلق في الصدارة الآن، قبل 7 مراحل على نهاية الموسم.

وكما جرت العادة، من المقرر أن يحرس سفين أولرايش عرين بايرن أمام هايدنهايم، الذي يتواجد في منتصف جدول الترتيب، بينما يعتزم نوير العودة في مباراة الفريق ضد مضيفه أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يفتقد بايرن أيضا أمام هايدنهايم خدمات المهاجمين كينجسلي كومان وليروي ساني ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش والظهير المغربي نصير مزراوي.

وشدد توخيل: "لم نمنح أيا من اللاعبين الخمسة راحة من أجل مواجهة أرسنال. إنهم لن يشاركوا غدا لأنهم ليسوا في كامل لياقتهم، لذلك هناك أيضا شكوك بشأن الاستعانة بهم يوم الثلاثاء المقبل. ليس هناك ميل، كل دقيقة لها أهميتها".

أضاف المدرب الألماني "ينبغي علينا تعويض خسارتنا في اللقاء الماضي وذلك في أول رحلة نقوم بها على الإطلاق إلى هايدنهايم قبل البدء في التفكير في مواجهة أرسنال".

واختتم توخيل حديثه قائلا: "غدا، ستكون مباراة كلاسيكية، أمام قاعدة جماهيرية متحمسة ستدعم الفريق المضيف. لدينا أيضا مباراة كبيرة مقبلة بعد ذلك، نركز عليها أيضا، لكن لا يمكننا تجاوز لقاء هايدنهايم".

ورغم ذلك، اعتبر توخيل أيضا أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الحقيقية الوحيدة المتبقية لتجنب خروج بايرن بلا ألقاب للمرة الأولى منذ عام 2012، في ظل الخروج المفاجئ من كأس ألمانيا الخريف الماضي بالخسارة أمام ساربروكن ، الناشط بدوري الدرجة الثالثة، وتقلص حظوظ الفريق البافاري في المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

وكشف توخيل: "هناك هدف واحد، وهو الذهاب إلى ملعب ويمبلي" لخوض المباراة النهائية، وكان "من الضروري إخضاع كل شيء لتحقيق هذا الهدف".

وبالنظر إلى موسم بايرن بشكل عام، وصفه توخيل بأنه "محبط وغير مرض".

وقال توخيل: "لست سعيدا حقا بنفسي وبالطريقة التي لعبنا بها للأسف ضد دورتموند مرة أخرى. اعتقدت أننا تجاوزنا الأمر ولن نتراجع".

يذكر أنه من المقرر أن يرحل توخيل عن تدريب بايرن هذا الصيف.