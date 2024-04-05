شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يقدم العزاء لـ مروان محسن فى وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادى مودرن فيوتشر بخالص التعازى لاعب الفريق مروان محسن في وفاة المغفور له والده الذى وافته المنية اليوم.

ونعى مروان محسن، مهاجم مودرن فيوتشر، والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى ، وفاز الزمالك في لقاء الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف.

كان قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى ، وفاز الزمالك في لقاء الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف.

كان قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.