حسين لبيب يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء، خلال اللحظات القليلة الماضية.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد رفض خوض مواجهة الأهلي في المملكة العربية السعودية، بعد الغضب الجماهيري بسبب ما حدث في نهائي كأس مصر أمام المارد الأحمر في ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

رسالة حسين لبيب

رسالة حسين لبيب لجماهير الزمالك

كتب حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزمالك اولا

هذا هو جمهور نادي الزمالك ".العظيم كما أراه طوال عمري

وتابع: "١- جمهور يضع كل الثقة في ناديه وادارته وان شاء الله نحن قادرون علي تحمل تلك المسؤولية الضخمة.

وأضاف: "٢- جمهور اخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص

ونحن علي هذا العهد".

وأكمل: "٣- جمهور يعي تماما كلمة انتماء واخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر الي شيء غير ان يظل دائما داعم للكيان وهذا حالنا جميعا".

وأردف: "٤- جمهور رغم الظروف القاسية التي عاني ويعاني منها الكيان إلا انه دائما وابدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا".

وتابع: "الادارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وايضاً لا تعطي اي وعود وهي في حالة السعادة".

وأختتم حسين لبيب تصريحاته: "كلام الناس اشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالاقدام يداس

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية فى مصر".