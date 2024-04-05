بعد أزمة مباراة القمة.. تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة جديدة

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تجهيز بطولة جديدة مصرية سعودية خلال الفترة المقبلة.

وأشار تركي آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: “هناك مفاوضات لإقامة السوبر المصري السعودي في الموسم القادم”.

وتابع: “ستكون البطولة بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، بالإضافة إلى بطل كأس الملك أمام بطل كأس مصر”.

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وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت جدلًا واسعًا بسبب وجود أنباء عن إقامة لقائي القمة بين الاهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، في السعودية.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أمس الخميس، وأكد خلاله رفضه لإقامة المباراة أمام الاهلي في السعودية، حيث تمسك بإقامتها في مصر، وهو ما جعل تركي آل الشيخ يخرج ويكذب هذه التصريحات.