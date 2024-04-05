فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا لـ للجولة 32 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصل كول بالمر على شارة الكابتن، وتم تعيين إيرلينج هالاند نائبا له.

بجانب اختيار جارود بوين، نجم وست هام، في التشكيلة المثالية بطريقة 3-5-2، بالإضافة إلى محمد صلاح والمهاجم السويدي إيزاك.

ستيفان أورتيجا (مانشستر سيتي) 3.7 مليون جنيه إسترليني

يعد حارس المرمى الاحتياطي لمانشستر سيتي حاليًا أرخص لاعب في فانتازي بسبب إصابة إيدرسون، ويزور أورتيجا فريق كريستال بالاس الذي لم يستطع تسجيل

أكثر من هدف واحد في مباراة واحدة من مبارياته الست تحت قيادة المدرب الجديد أوليفر جلاسنر.

جابرييل (آرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لعب البرازيلي دورًا كبيرًا في بقاء أرسنال بشباك نظيفة أربع مرات متتالية في المباريات خارج أرضه قبل زيارتهم إلى برايتون، وتسديدات جابرييل الـ11، و10 كرات داخل منطقة الجزاء، وسبع تسديدات على المرمى، كلها من بين أفضل أرقام المدافعين منذ الأسبوع 21 وما بعده.

أكسل ديساسي (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ملكيته التي تقل عن أربعة في المائة تجعل من قلب دفاع تشيلسي لاعبا مغريًا ضد شيفيلد يونايتد، حيث يشكل ديساسي تهديدًا كبيرًا في الركلات الحرة والركلات الركنية، وتعد تسديداته العشر وتسع كرات بالرأس من الركلات الثابتة بمثابة إجمالي أهداف الفريق.

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يتمتع قلب دفاع إيفرتون بتهديد كبير من الركلات الثابتة على أرضه أمام بيرنلي، حيث سدد 20 تسديدة داخل منطقة الجزاء و16 تسديدة بالرأس، مما جعله من بين أفضل خمسة مدافعين هذا الموسم.

محمد صلاح (ليفربول) 13.4 مليون جنيه إسترليني

يظهر مستوى الجناح المصري خارج أرضه سبب كونه من بين المرشحين المفضلين لقيادة الفريق ضد مانشستر يونايتد، وحقق صلاح 10 نقاط فأكثر في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خارج أرضه مع ليفربول، بإجمالي 27 نقطة.

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.5 مليون جنيه إسترليني

عزز صانع الألعاب إنتاجه مؤخرًا، حيث حقق أربعة عوائد مزدوجة في آخر سبع مباريات له، ومع عدم وجود شك في مشاركة بوكايو ساكا لمواجهة برايتون، فإن قدرة أوديجارد على تحقيق نقاط ضخمة تجعله أفضل لاعب لأرسنال في الأسبوع 32.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.2 مليون جنيه إسترليني

ثلاثية فودين في الأسبوع الماضي رفعت رصيده إلى 183 نقطة لهذا الموسم، مما وضعه في المركز الأول بين لاعبي خط الوسط وبفارق خمس نقاط فقط عن أولي واتكينز في الترتيب العام لفانتازي.

جارود بوين (وست هام) 7.9 مليون جنيه إسترليني

يلاقي الجناح الإنجليزي نظيره ولفرهامبتون في الأسبوع 32، حيث سجل بوين هدفا أمام نفس الفريق بمباراة الدور الأول وحقق 8 نقاط.

كول بالمر (تشيلسي) 6 مليون جنيه إسترليني

يستحق صانع ألعاب تشيلسي أن يكون قائد لفريقك في الجولة 32 ضد شيفيلد يونايتد، ويواجه بالمر الفريق الذي تلقى 29 هدفًا في مبارياته السبعة السابقة على ملعب برامال لين في جميع المسابقات.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.3 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يشارك المهاجم النرويجي أساسيا في مباراة كريستال بالاس، بعد أن حصل على راحة ضد أستون فيلا في الأسبوع الماضي، خارج المنزل، حصل هالاند على 25 فرصة خطيرة، أي ما لا يقل عن 12 فرصة أكثر من أي لاعب آخر في فانتازي.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني

يزور المهاجم السويدي فولهام في أفضل مستوياته في موسم 2023/24، حيث سجل إيزاك في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى هذا الموسم، وحصل على 37 نقطة بفضل خمسة أهداف وتمريرة حاسمة.