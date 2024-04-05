شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد حديقة الأمراء أيقونة فرنسية تتحول إلى تراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ملعب بارك دي برانس في عام 1972، ولكنه كان بديلا لملعب آخر تم تأسيسه فى عام 1897 وكان يسمى وقتها استاد فيلودروم، وكان يستخدم لأغراض رياضية متنوعة من بينها كرة القدم.

أصبح ملعب بارك دي برانس ملعب نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي في عام 1974، ومنذ ذلك يلعب النادي جميع مبارياته فيه، بالإضافة إلى أن منتخب فرنسا كان يتخذ منه ملعبه الرسمي حتى حلول عام 1998 حيث تم بناء ملعب فرنسا المخصص للمنتخب.

جرت مجموعة من التحديثات على الملعب خلال الأعوام ما بين 2012 إلى 2016، وكان تشمل إضافة طبقات للمدرجات، وتحسين المرافق بما فيها غرف اللاعبين وغرف الإحماء، والمراكز الطبية.

جدد نادي باريس سان جيرمان عقد حقوق استخدام الملعب مع مجلس مدينة باريس في العام 2012، ويمتد العقد حتى عام 2043، لكن تم فسخ هذا التعاقد ونجحت المؤسسات الحكومية في انتزاع حق اعتبار الملعب كتراث.

يلعب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 11 مرة على ملعب "بارك دو برانس" منذ عام 1974 لكن المجلس الباريسي يقول إن الملعب ينتمي إلى "تراث" المدينة.

ويخوض الفريق الباريسي مبارياته في الملعب حاليا بموجب حق امتياز يدفع بموجبه 2 مليون يورو سنويا حتى 2044.

وحاول باريس سان جيرمان شراء الملعب حتى يتمكن من زيادة سعته من 48 ألف متفرج إلى حوالي 60 ألف متفرج.

ومنذ استحواذه على ملكية سان جيرمان في 2011، يحاول صندوق قطر للاستثمارات الرياضية شراء الملعب وهو ما كانت هيدالغو ترحب به قبل أن تغير رأيها وتعارض الأمر الآن.

كما أبدى النادي نيته شراء ملعب فرنسا، الواقع في ضواحي باريس، في منطقة سان دنيس المجاورة، شمال العاصمة، والذي يتسع لـ80 ألف متفرج، ولكنه لم يشارك في النهاية في المناقصة التي طرحتها الحكومة.

ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية الآن بناء ملعبه الخاص، بعد أن قرر بالفعل عدم محاولة الانتقال إلى ملعب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن باريس سان جيرمان استكشف في الشهور الأخيرة أراضي تقع في ضواحي باريس من أجل بناء ملعبه الجديد.