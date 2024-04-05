شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يضغط لتسجيل هدفه الأول أمام سيمبا والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



جاءت بداية المباراة متوسطة وسيطر الأهلي على مجريات اللعب ووصل إلى منطقة جزاء سيمبا في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة على المرمى، وشهدت الدقيقة الأولى حالة جدل نتيجة عرقلة رضا سليم من مدافع الفريق التنزاني، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

وسبق أن لعب الفريقان تسع مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.



المواجهة الأولى في ذهاب دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 1985 بدار السلام، فاز سيمبا 2-1، أحرز هدف الأهلي محمود الخطيب، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- 0، أحرز هدفي الأهلي محمود الخطيب وزكريا ناصف.



المواجهة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بالإسكندرية 5- 0، أحرزها كريم وليد "ندفيد" هدفين، وهدف واحد لكل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي، وفي دار السلام فاز سيمبا 1- 0.



المواجهة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فاز سيمبا في دار السلام 1- صفر، وفي القاهرة فاز الأهلي 1- 0 أحرزه محمد شريف.



المواجهة الرابعة في دور الثمانية لبطولة السوبر ليج الأفريقي، أسفرت مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام، عن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز هدفي الأهلي رضا سليم ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمود كهربا.



المواجهة الخامسة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2023-2024، وأسفرت مباراة الذهاب عن فوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت بالكونغو عن تعادل الفريقين بدون أهداف.