شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مساهمة تهديفية.. أرقام محمود حمدى الونش مع الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود حمدى الونش، مدافع فريق الزمالك، المرحلة التأهيلية الثانية من البرنامج العلاجى الموضوع له من جانب الجهاز الطبي للأبيض للتعافى من الرباط الصليبى، الذى تعرض له للمرة الثانى.

الونش يتأهل من إصابة الرباط الصليبي

وخضع الونش لجراحة الرباط الصليبى خلال الفترة الماضية، والتى أجراها فى ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة فى الركبة خلال تدريبات الفريق، وبعد الخضوع للكشف الطبي والفحوصات والأشعة تأكد إصابته بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

مساهمات الونش مع الزمالك



ولعب محمود حمدى الونش مع الزمالك منذ انضمامه 285 مباراة فى جميع المسابقات، تمكن خلالها فى المساهمة فى 15 هدفا، حيث نجح فى تسجيل 12 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة، وحصل على 39 إنذارا وتم طرده مرة واحدة، وحصل على 9 بطولات "2 دورى + 3 كأس مصر + 2 سوبر محلى + كأس الكونفدرالية + سوبر أفريقى".