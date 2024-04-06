الامارات | الوحدة يواجه بني ياس بعقل غوران وروح مطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي الوحدة مع بني ياس على استاد آل نهيان، ويستضيف خورفكان نظيره البطائح على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويحل اتحاد كلباء ضيفاً على حتا في استاد حمدان بن راشد.

وتستكمل الجولة غداً بلقاء شباب الأهلي مع الجزيرة على استاد راشد في دبي، ويستضيف العين نظيره النصر على استاد هزاع بن زايد، على أن تُختتم الجولة الإثنين بمواجهتي الشارقة مع الإمارات على استاد الشارقة، وعجمان مع الوصل على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

الوحدة - بني ياس

يدخل الوحدة مواجهة بني ياس منتشياً بسلسلة من النتائج الإيجابية التي تحققت في الآونة الأخيرة بفضل كفاءة المدرب الصربي غوران الذي يواصل قيادته لـ«أصحاب السعادة» بكفاءة وقدرات عالية على الرغم من البداية المهزوزة له عند قدومه للفريق.

واستطاع الوحدة أن يواصل أداءه المميز في مباراته السابقة أمام شباب الأهلي، وفقد نقطتين في الرمق الأخير بالتعادل الإيجابي 3-3، فبعدما كان الوحدة متأخراً بهدفين دون رد، استطاع العودة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ولكن مؤنس دبور تمكن من تحقيق التعادل لشباب الأهلي في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

وإذا كان الوحدة يدين بحصد 10 نقاط في آخر أربع مباريات لمدربه الصربي الذي أجاد فهم أسلوب وطريقة لعب فريقه، فإن قائد الفريق إسماعيل مطر (41 عاماً) لعب دوراً مهماً في تلك النتائج الإيجابية رغم الدقائق القليلة التي شارك فيها، إذ سجل هدفاً بمرمى شباب الأهلي، وصنع آخر لتتعالى المطالب بثنيه عن قرار الاعتزال نهاية الموسم الجاري.

في المقابل، يدخل بني ياس المواجهة وهو في قمة معنوياته بعد أن كسر سوء الحظ الذي لازمه منذ مطلع 2024، وتمكن من تحقيق أول انتصار له هذا العام على حساب فريق الإمارات في الجولة الماضية 2-1، وسيسعى لتأكيد تفوقه على الوحدة بعد أن فاز عليه في الذهاب 2-1 أيضاً.

خورفكان - البطائح

سيحاول خورفكان وقف سلسلة خسائره في الجولات الثلاث الماضية أمام شباب الأهلي والإمارات والوصل، وأدت إلى تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر، حينما يستقبل البطائح الذي يعيش أفضل فتراته مع مدربه الكرواتي غوران توميتش الذي نجح في الفوز على الجزيرة في الجولة الماضية 3-2، ليقفز للمركز السابع برصيد 22 نقطة.

حتا - اتحاد كلباء

سيكون حتا، الساعي للهروب من شبح الهبوط، في مهمة بالغة الصعوبة أمام اتحاد كلباء الذي حقق المفاجأة في كأس رئيس الدولة وأقصى العين بالفوز عليه 2-1.

ويأمل الفريقان في الخروج بالنقاط الثلاث لتذوق الفرحة الأولى التي غابت عنهما منذ فترة ليست بالقصيرة، فكلباء لم يعرف طعم الفوز في الدوري منذ تسع جولات متتالية منذ آخر فوز له على الإمارات في الجولة التاسعة، في حين حقق حتا انتصاراً وحيداً على الإمارات في الجولة السابعة بنتيجة 4-2.

. الوحدة يدخل مواجهة بني ياس منتشياً بسلسلة من النتائج الإيجابية التي تحققت في الآونة الأخيرة بفضل كفاءة مدربه الصربي.

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