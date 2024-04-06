الامارات | العروبة يقترب خطوة جديدة من دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز العروبة على الفجيرة بهدف نظيف سجله النيجيري داميلاري اديجون في الدقيقة (75) من المباراة التي اقيمت الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى والمؤجلة سابقا، ليعزز العروبة صدارته بالوصول للنقطة 64 نقطة بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى فاز فريق التعاون على مضيفه الرمس (4-1) ليصبح رصيده 36 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد الرمس عند 10 نقاط في المركز الاخير.

وفاز الذيد بملعبه على سيتي (2-1) ليصبح رصيده 30 نقطة في المركز 11 مقابل 11 نقطة لفريق سيتي في المركز الاخير.

وتعادل مصفوت بملعبه مع جلف يونايتد بدون اهداف ليصبح رصيد مصفوت 25 نقطة في المركز 13، بينما وصل رصيد جلف يونايتد 23 نقطة في المركز 14.

وتستكمل الجولة مساء السبت بإقامة أربع مباريات ويلعب فيها دبا الحصن مع الظفرة، ودبا الفجيرة مع يونايتد، والعربي مع الجزيرة الحمراء، ومسافي مع "جلف اف سي".