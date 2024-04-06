عبدالناصر زيدان يهاجم أحمد مجاهد بسبب أزمة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد، بعد تدخل الأخير في الأزمة الجارية، بسبب إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري بالمملكة العربية السعودية.

وقال زيدان في تصريحاته، إن ماهي صفة أحمد مجاهد للتدخل في هذه الأمور، ولماذا يتحدث في هذا الوقت.

وأضاف،«مجاهد عاوز يركب الموجه»، عشان يكون لديه دور الفترة المقبلة، لكن كل الحرس القديم سينتهي للأبد.

وأكمل، أن دخوله في الأزمة يدل على عدم رياثته، وغباء إداري منه.

وواصل هجومه، بأن هذه الأشكل هي من خربت الكرة المصرية، بسبب ضربهم للوائح والقوانين.

وتابع، أن مجاهد يقصد في حديثه رابطة الأندية، ورئيسها أحمد دياب، ووصفهم بأنهم لا يفقهون شيء في كرة القدم.



وكان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، تحدث، عن أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري والتي كان من المقرر أن تستضيفيها المملكة العربية السعودية.

وقال أحمد مجاهد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا، أنصح الأخوة الراغبين في العمل في مجال كرة القدم في مصر الاهتمام بقراءة اللوائح لتجنب الكثير من الأزمات التي قد تسبب الحرج للكثير من الجهات.