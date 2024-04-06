الامارات | البلوشي يحقق 287 كلغ في مونديال رفع الأثقال بتايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب منتخب رفع الأثقال عيسى البلوشي، رقماً مميزاً من خلال مجموع 287 كلغ في وزن 89 كلغ، بعد أداء جيد، وذلك خلال منافسات بطولة العالم المقامة في مدينة بوكيت بتايلاند. في المقابل، حصل منذر الجسمي، الذي نافس في وزن 67 كلغ، على مجموع 180 كلغ، ليحتفظ برقمه الشخصي السابق. وتخوض اليوم نجمة منتخب رفع الأثقال، مي المدني منافسات وزن 71 كلغ، في بطولة العالم التي تعتبر مؤهلة إلى أولمبياد باريس، بشعار البحث عن رقم أفضل في هذا الوزن، بعد استعدادات مكثفة في الفترة الماضية. ويخوض عزالدين الغفير تحدي وزن 102 كلغ الإثنين المقبل، بينما ينافس مؤيد النجار في منافسات فوق 109 كلغ الخميس المقبل.

من جهة ثانية، نالت شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية باتحاد رفع الأثقال عضو البعثة، أمس، شارة التحكيم الدولية لرفع الأثقال، على هامش البطولة، لتكون بذلك الإماراتية الوحيدة التي يحق لها التحكيم الدولي خلال العام الحالي 2024.