الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لمقربين منه، عن دراسة تجريها إدارة النادي حول مصير مدرب الفريق، إذ تعكف حالياً على دراسة الأمور من الجوانب كافة، بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، وحالة الغضب التي تنتاب الجمهور.

جمهور

سجل جمهور نادي دبا الحصن حضوراً لافتاً وتشجيعاً كثيفاً على مدرجات دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، تزامناً مع تحقيق الفريق الأول انتصارات عدة في الموسم الحالي، ودخوله سباق المنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وكيل

قررت إدارة نادٍ محترف إعادة النظر في التعامل مع وكيل أعمال، لم ينجح اللاعبون الذين رشحهم للفريق في تقديم المستوى الفني الذي وعدهم به خلال المفاوضات، فضلاً عن أن المدرب الذي أسهم في استقطابه بات مرشحاً للمغادرة.

كلباء

استغرب مشجعو اتحاد كلباء تحديد موعد مباراتهم مساء اليوم مع حتا في دوري أدنوك للمحترفين، بعد نحو يومين من المباراة التي لعبها مع العين في مسابقة كأس رئيس الدولة، على العكس من بقية الفرق، موضحين أنهم يخشون على لاعبيهم التعرض للإرهاق والإصابات.

اجتماعات

عقدت إدارة نادٍ اجتماعات تشاورية بحثت خلالها السبل الكفيلة لتمديد التعاقد مع اللاعب الأجنبي الذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق نجاحات عدة، لكن الاجتماعات لم تصل لنتيجة، بسبب ضعف العرض المقدم للاعب.

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