الامارات | فيرستابن الأسرع بجائزة اليابان.. والأمطار تداهم التجربة الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق سائق ريد بول بطل العالم، الهولندي ماكس فيرستابن، أمس، أسرع توقيت في الفترة الأولى من التجارب الحرة لسباق جائزة اليابان الكبرى، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا1، المقامة على حلبة سوزوكا، فيما داهمت الأمطار الفترة الثانية، ما حال دون استمرارها.

وبعد أسبوعين من انسحابه الأول منذ عامين في أستراليا، بدا بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، مرتاحاً على الحلبة اليابانية التي تتميز بسرعتها (5.807 كلم)، ليعيد التأكيد أنه المعادلة الأصعب وأبرز المرشحين للفوز بسباق الغد، بهيمنته على الفترة الأولى.

وتقدم فيرستابن على زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس، وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، الفائز في ملبورن، بفارق 0.181 ثانية، و0.213 ثانية توالياً.

وحلّ سائقا مرسيدس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، في المركزين الرابع والخامس توالياً، أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، الذي تأخر بفارق نصف ثانية عن فيرستابن.