الامارات | صفقة انتقال جيسوس إلى بوتافوغو مهددة بالفشل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن صفقة انتقال لاعب شباب الأهلي إيغور جيسوس إلى بوتافوغو البرازيلي أصبحت مهددة بالفشل.

وقالت صحيفة «إسبورتي 7» إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً يفكر في الاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أصيب بالإحباط بسبب عدم التزام نادي بوتافوغو بالاتفاق المبرم بينهما.

وأضافت: «هناك احتمال كبير لفسخ العقد المبدئي بين الطرفين، بعدما لم يدفع بوتافوغو المبلغ المتفق عليه للاعب البرازيلي فور توقيع العقد، ما أصاب جيسوس بحالة من الاستياء ودفعه للتفكير في التراجع عن قرار عودته إلى الدوري البرازيلي».

وأوضحت: «كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق في فبراير الماضي، وكان من المفترض أن يودع بوتافوغو الجزء الأول من الاتفاق في 15 مارس، وهو ما لم يحدث، وطالب محامو إيغور جيسوس مجلس إدارة النادي بدفع مقدم العقد، وكان رد النادي هو أنه سيتم حل المشكلة في 25 مارس الماضي، لكن تكرر الأمر نفسه، ولم يحصل اللاعب على مستحقاته».

وواصلت: «هناك احتمال كبير أن يتم فسخ العقد المسبق، إذ وصلت الأخبار بالفعل إلى مسامع إدارة ناديه الحالي شباب الأهلي، وأندية أخرى في الوطن العربي، والتي بدأت في التفاوض مجدداً معه، بينما في الوقت نفسه تراقب ثلاثة أندية برازيلية موقفه من إتمام عقده مع بوتافوغو، هي: أتلتيكو مينيرو، وأتلتيكو بارانينسي، وكروزيرو».

. نجم شباب الأهلي أصيب بالإحباط بسبب عدم التزام بوتافوغو بالاتفاق المبرم بينهما.