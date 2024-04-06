الامارات | شباب الأهلي والنصر في نهائي «السلة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم، ضيفاً على حامل اللقب فريق شباب الأهلي، في افتتاح مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة، الذي يقام بنظام (بست أوف 5)، ويحتاج فيه أحد الفريقين تحقيق ثلاثة انتصارات من أصل المواجهات الخمس، لإعلان نفسه بطلاً للموسم الجاري. وفي الموسم الحالي، حقق كل فريق 13 انتصاراً وهزيمة واحدة، وكانت الخسارة لكل فريق أمام الآخر.

يذكر أن اتحاد السلة، منح شباب الأهلي أفضلية الأرض في المواجهتين الأولى والثانية، ثم يستضيف النصر الثالثة والرابعة، بينما تقام المواجهة الخامسة في صالة شباب الأهلي.