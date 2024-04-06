تشكيل آرسنال المتوقع أمام برايتون بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في تحقيق الفوز على نظيره برايتون، في المباراة التي تُلعب اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث الجانرز عن انتزاع الصدارة من ليفربول، حال تعثر الأخير خلال الجولة المقبلة من البريميرليج.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برايتون



حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي



موعد مباراة آرسنال وبرايتون والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة برايتون أمام آرسنال في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.

وتُذاع موقعة برايتون أمام آرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم.