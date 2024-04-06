حقيقة العرض الهولندي المغري للحصول على خدمات تشافي 

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت صحيفة سبورت المقربة من برشلونة عن رغبة نادي أياكس أمستردام الهولندي في التعاقد مع تشافي هيرنانديز.

ولم يحدد المدرب الإسباني بعد مدى تقبله لفكرة قيادة فريق آخر بعد نهاية الموسم الحالي، حيث تردد أنه يرغب في الحصول على بعض الراحة.

وبدأ تشافي هيرنانديز مسيرته التدريبية من نادي السد القطري الذي ختم مسيرته معه كلاعب.

وترغب عدة أندية عالمية بالتعاقد مع الإسباني بريان سرقسطة، لاعب فريق بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك بعد عدة أشهر من قدومه إلى الفريق البافاري قادما من نادي غرناطة الإسباني.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية: كان يتوقع الكثير تألق سرقسطة عند انتقاله إلى بايرن ميونخ، لكنه حتى الآن شارك في مباراتين فقط وتواجد في الملعب لمدة 35 دقيقة.

ومن بين الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا هو نادي برشلونة الإسباني، الذي يحاول ضمه وفقا لرغبة المدير الرياضي ديكو.