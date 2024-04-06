شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف يقترب من إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى محمد معروف من إدارة مباراة قمة الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى المقرر لها يوم 15 أبريل الجارى، فى ظل قرار اتحاد الكرة باسناد المباراة لطاقم تحكيم مصرى.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي يوم 15 إبريل الجارى قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي للموسم الجاري 2023 - 2024.

يعكف الجهاز الطبي بالأهلي على تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق للحاق بمباراة فريقه أمام الزمالك يوم 15 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية منذ مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف على مدار الفترة الماضية.

وفي المقابل، طالب الجهاز الفني للزمالك، بقيادة جوزيه جوميز، بتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى والمقرر لها الإثنين 15 أبريل الجارى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

ويعود أوباما للتدريبات الجماعية للقلعة البيضاء بعد 10 أيام بسبب إصابة كسر الفك التى تعرض لها، فى مباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، حيث تأكد غياب اللاعب عن مواجهة العودة الاحد المقبل وكذلك مباراة الاتحاد السكندرى يوم 11 أبريل فى الأسبوع الثامن بالدورى.