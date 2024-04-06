شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد مروان محسن لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل قليل، جثمان محسن ثروت والد مروان محسن لاعب مودرن فيوتشر إلى مسجد السيدة نفيسة وذلك لأداء صلاة الجنازة قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

ونعى مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.

وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.